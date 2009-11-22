Насправді Чорновіл добре знав про підготовку яєчного теракту

Операція провалилася тільки тому, що один із журналістів зумів приховати відеозапис і передати його в «Євроньюз»... Чорновіл не знав про це, тому категорично стверджував, що особисто бачив, як камінь потрапив у скроню Януковичу...

Репліка

Тарас Чорновіл вирішив публічно викластисвою версію «яєчного теракту», який стався більш як п’ять років тому – 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську. Але ця версія, схоже, аж ніяк не відповідає дійсності. З одного боку, Чорновіл визнав, що готувалася брудна піар-провокація, розроблена політтехнологами штабу Януковича. З другого, він спробував виправдати свої відомі висловлювання про тодішні події тим, що його начебто використали «в темну».

Він каже: «Показали мені якийсь підшипник. Була версія, що в Януковича запустили цей підшипник якоюсь спеціальною катапультою, механічним відстрілюючим пристроєм, і він потрапив йому у скроню. У мене не було підстав не вірити».

Але насправді – і для мене це очевидно – пан Чорновіл чудово знав весь сценарій піар-провокації. Вона провалилася лише з однієї причини: відеозапис усього, що тоді відбувалося, один із журналістів зміг приховати й передати в «Євроньюз». Хоча тоді спецслужбісти Януковича намагалися вилучити в журналістів усі відеозаписи. Якби їм це вдалося, то нам би й досі розповідали про клятих націоналістів, котрі хотіли вбити кандидата в президенти Януковича.

Уже після того, як цей відеозапис показав «Євроньюз», він почав крутитися на «5-му каналі».

Сам Чорновіл мав бути присутній під час «націоналістичного замаху» на кандидата аби публічно виправдати свій перехід на бік Януковича.

Нагадаю, як це подавалося самим Чорноволому день “замаху” – 24 вересня 2004 року:

«...Присутній у студії депутат Тарас Чорновіл заявив, що він перебував на другому поверсі автобуса й побачив, як у Януковича полетів камінь, який ударив його в районі скроні. Чорновіл не зміг пояснити, чому цей камінь не було видно на відео. Водночас Чорновіл сказав, що ці події викликали в нього бажання залучитися до штабу Януковича. “До цього я абсолютно не збирався брати участь у виборах, однак сьогодні я пересвідчився, що наступає справжній фашизм і запропонував свої послуги штабу Віктора Януковича”, – сказав Чорновіл».

У той день, коли трапилася ця брудна історія, що мала на меті дискредитувати Ющенка, але перетворила Януковича на посміховисько, Тарас Чорновіл, як і все оточення Віктора Федоровича, не знав про відеозапис, який було передано за кордон, а тому неодноразово й категорично стверджував, що особисто бачив, як камінь потрапив у скроню Януковичу. Та коли стало зрозуміло, що піар-провокація провалилася, що полетів не камінь, а яйце, то в Чорновола не залишалось іншого виходу, як продовжувати казати неправду, навіть розуміючи, наскільки анекдотично це виглядає.

Проте спроба пана Чорновола викрутитися зараз – неправдою приховати попередню неправду – виглядає не менш сміховинно та недолуго, ніж тоді.

Борис Кушнірук