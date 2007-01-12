Площу Рад перейменують на Майдан Корольова

Центральну площу - площу Рад - у Житомирі перейменують на Майдан Корольова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на урочистостях з нагоди 100-річчя з дня народження авіаконструктора Сергія Корольова повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО. При цьому він зазначив, що саме Житомирська облдержадміністрація є ініціатором перейменування і цю ініціативу підтримав Житомирський міськвиконком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Житомирщині розпочалися заходи з відзначення 100-річчя з дня народження Сергія Павловича Корольова.

Довідка УНІАН. С.Корольов народився 12 січня 1907 року в Житомирі. Він засновник практичної космонавтики, головний конструктор перших ракет-носіїв, штучних супутників Землі та пілотованих космічних кораблів.