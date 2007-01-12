Пенсіонерка врятувала під час пожежі двох сусідських дітей

У Носівці на Чернігівщині пенсіонерка врятувала двох сусідських дітей.

Як повідомив УНІАН заступник начальника УМНС України в Чернігівській області Валерій ПРИСТУПА, залишені без нагляду 5-річний хлопчик і 3-річна дівчинка запалили газети на підлозі в одній із кімнат. Полум`я миттєво перекинулося на розташоване поруч ліжко, а діти злякались і сховались в іншій кімнаті на ліжку, вкрившись ковдрою. 65-річна пенсіонерка Валентина МЕЛЬНИК, що проживає по сусідству, звернула увагу на дим, що виходив з димаря будинку сусідів. Жінка занепокоїлась, адже знала, що господарів вдома нема. Вона збила сокирою навісний замок і винесла дітей з палаючого будинку.

Рятувальники, що прибули за викликом, за кілька хвилин впорались з полум`ям і врятували житловий будинок. Начальник райвідділу УМНС в області майор внутрішньої служби Валентин ПРОЦЕНКО відвіз дітей до сільської дільничної лікарні. Але допомога їм не знадобилась, і батьки, коли повернулись з райцентру, забрали дітей додому.

Протягом минулої доби на Чернігівщині зареєстровано 14 пожеж, 13 з них сталися у житловому секторі.