Вантажівка врізалася в автобус: постраждали восьмеро людей

В дорожньо-транспортній пригоді на Київщині постраждало восьмеро людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора, 4 грудня, о 21:00 год., на 39 км автодороги Київ-Чоп, в с. Березівка Макарівського району Київської області, водій автомобіля "DAF", з напівпричепом (реєстрація Угорщини), рухаючись в напрямку Житомира, при виконанні розвороту ліворуч, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом "Volkswagen LT 35".

Унаслідок ДТП водій та семеро пасажирів автобуса "Volkswagen" отримали тілесні ушкодження.