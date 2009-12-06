Мінтранс взяв під контроль автоаварію, де загинули 10 людей

Комісія Міністерства транспорту та зв’язку розслідує надзвичайну ситуацію на автомобільному транспорті, що сталася у Вінницькій області 5 грудня, в результаті якої загинуло 10 осіб.

Про це повідомляє прес-служба міністерства, зазначивши, що на місце ДТП одразу ж виїхав т.в.о. начальника територіального управління Головавтотрансінспекції у Вінницької області.

Для розслідування цієї надзвичайної ситуації на автотранспорті загального призначення в Міністерстві транспорту та зв’язку України створена Комісія під головуванням начальника Головної державної інспекції на автомобільному транспорті Юрія МАЙБОРОДИ.

Голова створеної при Мінтрансзв’язку Комісії працює на місці ДТП. Також на місце аварії терміново виїхав заступник міністра транспорту та зв’язку – голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Петро КРАВЧУК.

За даними міністерства, вантажний автомобіль МАН-19.403 належить ПП «Савчук Р.В.» (Чернівецька область), має ліцензію та ліцензійну картку. Вантажно-пасажирський автобус Фольксваген-Транспортер належить приватній особі, неліцензований.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня о 21.30 на автодорозі Стрий – Тернопіль - Кіровоград – Знам’янка в с. Райгород (Вінницька область) під час руху вантажного автомобіля МАН-19.403 з невстановлених обставин сталося від’єднання причепу. Після від’єднання причеп виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з вантажно-пасажирським автобусом Фольксваген-Транспортер, водій якого здійснював перевезення 11 пасажирів.

Внаслідок ДТП 10 осіб - водій та дев’ять пасажирів автобусу – загинули, ще двоє пасажирів автобусу травмовано.