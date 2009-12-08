ДАІ міняє талони техогляду на пластикові

Працівниками ДАІ викрито одного з посадовців районного управління Державтоінспекції у Київській області, який займався незаконною реалізацією талонів технічного огляду автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, зокрема, фальшиві паперові талони про проходження ТО в кількості близько двох десятків були виявлені приблизно 2,5 місяці тому працівниками ДАІ.

Всього ж, як зазначив начальник Департаменту ДАІ, з офіційного обігу зникло більше тисячі талонів, у зв’язку з чим у Києві та Київській області ДАІ почало впроваджувати пластикові талони техогляду, і планується, що до кінця першого кварталу наступного року нові зразки таких документів будуть впроваджені по всій Україні.

Як зазначив С.КОЛОМІЄЦЬ, винна особа перебуває на лікарняному, але як тільки закінчить лікування, буде звільнена з органів внутрішніх справ, а в подальшому її долю визначатиме прокуратура і суд.

Він зауважив, що нові зразки талонів про проходження власниками транспортних засобів техогляду виготовлятимуться на спеціальній техніці у підрозділах ДАІ.

Разом з тим, С.КОЛОМІЄЦЬ нагадав, що офіційний термін закінчення техогляду спливає 15 грудня цього року, але жорстких санкцій у вигляді штрафів ДАІ не вживатиме до кінця січня наступного року, даючи таким чином власникам транспортних засобів можливість пройти техогляд.