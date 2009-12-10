Поради Обамі та Саркозі від українського депутата

До маніпуляцій за допомогою висмоктаних з пальця показників економіки, беззмістовних обіцянок та рейтингів соціологічних досліджень українці вже, мабуть, звикли. І сприймають це як даність політичної „культури” українських можновладців. Але, коли всіма правдами і неправдами політики намагаються вплести в свої маніпулятивні ігри авторитетних діячів з-за кордону - це, безумовно, скандал. Який, звичайно ж, б’є по авторитету країни.

На що розраховувала Юлія Тимошенко разом зі своїми технологами, розповсюджуючи інформацію про підтримку її кандидатури на виборах Європейською народною партією?

Очевидно, на традиційну формулу „піпл схаває”. І знову повірить.

Загальновідомо, що європейські політики дуже обережні в своїх висловлюваннях, особливо в тонких сферах, які стосуються публічної політичної підтримки. Тому я з великим здивуванням прочитав повідомлення прес-служби Кабміну про те, що „ЄНП закликає всі демократичні сили України об’єднатися навколо єдиного сильного кандидата у Президенти, яким вважає Юлію Тимошенко”. Відповідну заяву партії начебто озвучив її генеральний секретар Антоніо Лопес-Істуріс у німецькому Бонні.

Втім, як виявилось, на офіційному сайті ЄНП немає жодної заяви про підтримку будь-якого кандидата в Президенти України. Тоді де і яким чином Тимошенко отримала офіційну підтримку від однієї з найвпливовіших політичних партій Європи? Невже під час обіду і пошепки на вухо?

Виявилось, що все дуже просто. В таборі прем’єра, без зайвої скромності, сприйняли на свій рахунок ось цю фразу: „Європейська народна партія закликає всі демократичні сили України та партнерів ЄНП в Україні згуртуватися і підтримати найсильнішого демократичного та проєвропейського кандидата, який вийде у другий тур, щоб запобігти поверненню до влади політичних сил минулого і зберегти ідеали «помаранчевої революції”. Це ті слова, які сказав генсек ЄНП Антоніо Лопес-Істуріс під час своєї промови. Не більше і не менше.

Втім, такі маніпуляції Тимошенко на авторитеті ЄНП – не новина, а прикрий рецидив. Адже ще в середині жовтня зі сцени на Майдані під час зібрання прихильників БЮТ, був зачитаний лист-привітання від президента ЄНП Вільфреда Мартінса зі схожим загальним змістом, але, звичайно, ж перекручений на користь Тимошенко - про нібито її підтримку на президентських виборах.

Видавати бажане за дійсне – це абсолютно в стилі прем’єра, але ж і про репутацію європейських політиків теж треба було б подумати! Бо публічна підтримка когось з кандидатів напередодні виборів у такій політично бурхливій державі, як Україна – це точно не їх стиль. І можна собі уявити здивування членів ЄНП, коли вони дізналися про те, що їх одним розчерком пера бютівської прес-служби записали в „фан-клуб” українського прем’єра

Демократичний політик (яким себе вважає Юлія Тимошенко) ніколи б не опустився до маніпуляцій з офіційними заявами авторитетних іноземних політиків. Саме у дотриманні подібних принципів і спостерігається разюча відмінність між європейськими і вітчизняними політичними діячами.

Хотілося б також попередити Барака Обаму, Ніколя Саркозі та Ангелу Меркель: шановні, втримайтеся від будь-яких коментарів щодо України ще хоча б місяць! Інакше ви ризикуєте дізнатися про те, що виказали підтримку Юлії Тимошенко своїми необережними словами на кшталт „згуртуймося навколо демократичних цінностей” чи „вибори мають пройти прозоро та чесно”. Інакше ризикуєте опинитися в такій незручній ситуації, як Путін у 2004 році - коли він передчасно поздоровив Януковича з перемогою на президентських виборах.

Андрій Парубій, народний депутат, член політради «Нашої України»