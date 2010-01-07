У Криму потонув рибалка

Рибалка потонув у Чорному морі в східному Криму.

Як повідомила прес-служба Кримського управління МНС, трагедія сталася 6 січня.

Гумовий човен з двома чоловіками на борту вийшов у море в районі села Південне для лову риби. Човен перекинувся на відстані 50 метрів від берега і потонув.

Одному з рибалок вдалося виплисти, другий загинув.