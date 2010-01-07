У Криму потонув рибалка
14:50, 07 січня 2010Разное
1340 0
Гумовий човен перекинувся за 50 метрів від берега
Рибалка потонув у Чорному морі в східному Криму.
Як повідомила прес-служба Кримського управління МНС, трагедія сталася 6 січня.
Гумовий човен з двома чоловіками на борту вийшов у море в районі села Південне для лову риби. Човен перекинувся на відстані 50 метрів від берега і потонув.
Одному з рибалок вдалося виплисти, другий загинув.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter