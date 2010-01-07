"Євростар" застряг у тунелі під Ла-Маншем

Більше 250 пасажирів були заблоковані сьогодні в залізничному тунелі під Ла-Маншем в результаті нової аварії потягу "Євростар", що прямував по маршруту Брюссель-Лондон.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на компанію "Євротунель", що обслуговує лінію, найближчим часом потяг мають відбуксирувати на поверхню з британського боку. Причини події встановлюються.

Аналогічні аварії потягів "Євростар" вже стали відмітним знаком даної залізничної компанії цієї зими, яка виявилася досить "сніжною" в Європі. Напередодні навіть було ухвалено рішення про скасування чотирьох рейсів між Лондоном, Парижем і Брюсселем з огляду на погодні умови.

Снігопади призвели до збою системи електропостачання залізничної лінії в ніч з 18 на 19 грудня. Тоді в результаті зупинки п`яти потягів близько 2 тис. пасажирів були змушені провести 17 годин в тунелі під Ла-Маншем. Пошуки причин та усунення неполадок зайняли кілька днів і порушило плани сотень тисяч людей напередодні католицького Різдва.