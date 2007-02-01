Росія знову здіймає антиукраїнську істерію. Тепер – у галузі протиракетної оборони

Російські ЗМІ та політологи наперебій повідомляють, що США збирається співпрацювати з Україною щодо розміщення на нашій території систем ПРО – протиракетної оборони. Як зазвичай, інформація ця обсмоктувалася з різних сторін, і подавали її кожен по-своєму.

Російські медіа передали цитату заступника голови Агентства з протиракетної оборони США Патрика О’Райлі, який нібито заявив: Пентагон вивчає можливість співпраці з Україною в питаннях ПРО. “Про яку співпрацю йдеться, генерал не уточнив,” – цитує військового російський телеканал НТВ.

ІТАР–ТАСС пише, ніби згаданий генерал схвально відгукувався про Україну як про досвідчену у військовій, зокрема ракетній галузі. “Україна – досвідчена країна з широким послужним списком у тому, що стосується ракетної технології". За словами генерала, "Вони (українці) брали участь у організованих нами міжнародних конференціях. Ми провели з ними ряд зустрічей... і вивчаємо зараз, як зможемо продовжувати співпрацю з цією країною," – цитує ІТАР–ТАСС.

Чиновник Пентагону, підкреслюють ЗМІ, сказав, що Україна вже володіє сучасними ракетними технологіями.

Наразі точно відомо, що таку пропозицію отримали Чехія та Польща. У планах США – встановлення радара в Чехії, що попереджатиме про запуск балістичних ракет, а в Польщі – протиракетної системи, яка й має ці ракети збивати. Утім, відповіді від наших західних сусідів Пентагон ще не отримав.

За інформацією НТВ, опитування в Польщі щодо ставлення до пропозиції США на 70% дало негативний результат (що, однак, викликає сумніви). “Але, – заявив представник Міноборони США (тут НТВ посилається, очевидно, на того ж Патрика О’Райлі), – уряди цих країн з ентузіазмом поставилися до пропозиції”.

Водночас, відзначає телеканал, “у Пентагоні стверджують, що захищаються від можливої агресії з боку Ірану або Північної Кореї”.

Та, незважаючи на останнє, росіяни галасують щодо розміщення ПРО саме на території України. Так, ніби Пентагон вирішив поставити в Україні ракетні установки, і Київ на це вже погодився.

Російський політолог, директор Інституту політичних досліджень (Москва) Сергій Марков заявив про те, що Анатолій Гриценко нібито без погодження з керівництвом країни вже звернувся до США щодо співпраці в галузі ракетних технологій та протиракетної оборони. (Нагадаємо, ідеться про того самого Маркова, який є автором висловлювань на кшталт “В Україні здійснюється американсько-польська змова проти Росії”, “Повертаються часи Польсько-Литовської Речі Посполитої” та “Ініціаторами газової кризи є Гриценко і Тарасюк”.)

Українське Міноборони відреагувало на це оперативно: “Дана інформація не відповідає дійсності”. “У такий спосіб, – повідомляє прес-служба МО, – пан Марков трактував факт робочої зустрічі Міністра оборони України Анатолія Гриценка з послом США в Україні Вільямом Тейлером, на якій американський дипломат надав інформацію про цілі та наміри США щодо розміщення в Європі станцій ПРО”.

Заступник міністра оборони Володимир Терещенко не прояснив ситуацію, а додав лише, що “Україна не бачить загрози в планах НАТО розмістити в сусідніх країнах об’єкти системи ПРО... Хочемо ми цього чи ні, країни НАТО розміщатимуть свої об’єкти, незважаючи на те, що комусь це буде незручно”.

Офіційного підтвердження того, чи отримувала Україна пропозицію від Пентагона, українська влада не надає, але й не спростовує цього. Свою позицію в цьому питанні і Міноборони, і Президент поки що замовчують. Можливо, і справді поки що не отримали офіційної пропозиції. Або вичікують зручного моменту. Адже знають – в Україні (та й у східних сусідів) достатньо політичних сил, які вхопляться за можливість роздути це питання в небажаному контексті.

Щоправда, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій Алексєєв повідомив УНІАН, що жодних пропозицій з цього питання Україна не отримувала. “Я категорично проти цього. Ви знаєте, як розлітаються уламки збитого літака? Що ж буде, коли збиватимуть ракети, а уламки падатимуть на території України?”

Екс-Президент і фахівець у ракетній галузі Леонід Кучма висловив УНІАН упевненість: “Я переконаний, що це абсурд – ніколи Пентагон не запропонує на території України розташовувати свої засоби протиракетної оборони чи самі ракети. По-перше, є блок НАТО, і місія в нього більш ніж достатня. А Україна до НАТО не входить. Україна ніколи на таку пропозицію не погодиться – у цьому я теж переконаний. Не потрібно нам це”. Леонід Данилович, як і російські ЗМІ, перевів цю тему на рейки українсько-російських відносин: “Росія є і завжди буде нашим стратегічним партнером. Тому нам треба готуватися не до війни, а до співпраці та дружби. Це головне”.

Не погодитися з Кучмою – найкращим другом Росії (в особі Кремля) ніяк не можна. Тільки Кремль має своє розуміння російсько-української дружби. І не здивуюся, якщо Росія раніше за Україну оголосить про розміщення десь у Сибіру пентагонівських радарів.

Дмитро Стаховський