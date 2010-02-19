Ахметов прийняв вибачення аль-Файєда

Власник англійського футбольного клубу «Фулхем» і універмагу товарів преміум-класу «Harrods» мільярдер Мохаммед АЛЬ-ФАЙЄД приніс офіційні вибачення керівництву ФК «Шахтар» (Донецьк) за інцидент, що стався з футбольною командою в «Harrods» у Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», М.АЛЬ-ФАЙЄД запевнив керівництво донецького клубу, що вийшло прикре непорозуміння. «Навпаки, він був би тільки радий, якби «Шахтар» відвідав його магазин. Мільярдер дуже засмучений тим, що сталося і приносить свої вибачення», - повідомили в прес-службі.

У прес-службі підкреслили, що генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій ПАЛКІН передав ці слова президенту клубу Рінату АХМЕТОВУ, який прийняв вибачення. «Вибачення прийняті. Інцидент вичерпано», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, гравці «Шахтаря», що прибули до Лондона на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з місцевим «Фулхемом», 16 лютого вирішили зайти в «Harrods», утім працівники магазину впускати футболістів категорично відмовилися. Свою відмову вони мотивували тим, що «покупців виявилося багато, вони якісь підозрілі, вдягнені в однакові спортивні костюми». «Пояснення, що це футбольна команда, а на збори брати із собою смокінг для походу за покупками в нас не заведено, ні до чого не привели», - констатували в прес-службі «Шахтаря».

Наступного дня після інциденту представник прес-служби універмагу «Harrods» висловив жаль з приводу інциденту.