Відбудеться гала-шоу III Чемпіонату України з боді-арту

10 лютого о 16-00 відбудеться гала-шоу III Чемпіонату України по боді-арту. У складі жюрі: Олег Пінчук (скульптор), Олексій Залєвський (дизайнер), Наталія Окунська (стиліст), Фагот (ТНМК), Руслан Захарченко (перукар-стиліст), Ірина Білик (співачка), Алан Бадоєв (режисер), Оксана Ямбих (художник, Член Союзу художників Франції, визажист-стіліст), Ірина Іванова (візажист-гример) (Виставковий центр “КиївЕкспоПлаза”, вул. Салютна 2б). Потрібна акредитація. Телефони: 8-067-409-41-55, 486-42-05, e-mail: kolesnich@ukr.net. Прибути потрібно за 10 хвилин до початку і акредитуватися в прес-центрі виставки "Інтершарм", в рамках якої проходить фестиваль. Акредитація за редакційними посвідченнями у 1 павільйоні, термінал D. Чемпіонат проходить у 2 павільйоні, термінал Е.