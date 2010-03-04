Доній: Янукович повинен задекларувати подарований йому перстень

Віктор ЯНУКОВИЧ повинен задекларувати подарований йому митрополитом Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИРОМ перстень-печатку князя Всеволода, сина Ярослава Мудрого, вважає депутат Верховної Ради від Громадянського руху «Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

«Державний діяч має декларувати дарунки, а Президент має передавати такі дарунки в музеї або в спеціальні державні інституції, тому що такий подарунок - це дарунок державному діячеві, а не приватній особі, тому він має належати державі», - сказав народний депутат.

«Якщо цей перстень справжній, то він коштує чималих грошей, і має бути не просто задекларований, а переданий державі. А якщо це фальшивка - то прикро. Але щоб довести це, треба зробити експертизу», - додав О.ДОНІЙ.

Як нагадали в прес-службі, в день інавгурації В.ЯНУКОВИЧ отримав в подарунок перстень, який, як стверджується, належав князю Всеволоду, сину Ярослава Мудрого. Сам Ярослав отримав цей перстень із рук візантійського імператора Костянтина Мономаха 1043 роre.

За кілька днів після інавгурації спеціалісти заявили, що цей перстень може бути підробкою.