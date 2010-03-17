У Лондоні за 200 тис. фунтів продають квартиру площею 5,4 кв. м

У Лондоні за 200 тисяч фунтів стерлінгів виставлено на продаж квартиру загальною площею близько 5,4 кв. метра. Про це пише газета The Daily Mirror.

Як передає Лента.ру, за даними видання, цей незвичайний об`єкт нерухомості з`явився у 1987 році. Тоді під час буму на британському ринку житла підсобне приміщення одного з будинків в елітному районі Найтсбрідж було переобладнано на окрему квартиру розміром 3,3 на 1,65 метра. Крім спальні, у ній є кухня, туалет, об`єднаний з гардеробом душ і шафа-купе.

Перший покупець заплатив за квартиру 36,5 тисяч фунтів стерлінгів. Нинішній власник житла, Рей БАКЕР придбав житло чотири роки тому вже за 120 тисяч фунтів.

За словами Р.БАКЕРА, жити в такій квартирі дуже зручно. "Я можу прибирати квартиру, лежачи на дивані. Можу умиватися, відкривати двері гостям і варити каву практично одночасно", - говорить він.

Газета відзначає, що заправлена Р.БАКЕРОМ сума на 35 тисяч фунтів перевищує середню вартість будинку у Великій Британії. Експерти додають, що за 200 тисяч фунтів легко можна придбати невеличкий старовинний замок.

Наприкінці минулого року газета The Daily Mail повідомляла, що на заході Лондона за 550 тисяч фунтів продається один з найвужчих житлових будинків у Великій Британії. У триповерховій будівлі шириною 1,6 метри і площею 93 кв. метри розташовані передпокій з бібліотекою, дві спальні кімнати, їдальня, вітальня і кухня.