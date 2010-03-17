У поїзді «Одеса-Москва» знайшли документи Третього рейху

Митники Брянська вилучили в поїзді «Одеса-Москва» коробку з німецькими документами часів Веймарської республіки і Третього рейху, а також пам`ятні знаки зі свастикою.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Центрального митного управління (РФ).

«Під час огляду пасажирського поїзду «Одеса-Москва» співробітники брянської митниці виявили в ящику для вугілля 17 документів німецькою мовою і 17 пам`ятних знаків у вигляді хрестів, прикрашених фашистською свастикою, - повідомило джерело. - Виявлені документи - трудові книжки, посвідчення особи - датовані 1920-1930 роками».

Власника таких незвичайних предметів вдалося знайти за гарячим слідом. «Ним виявився пасажир поїзду, житель України. Він зізнався, що перевозив речі на прохання незнайомої людини і про вміст коробки нібито не знав, - повідомили в митниці. - Перед прибуттям поїзда в зону прикордонного контролю чоловік став сумніватися в законності перевезення товару і вирішив приховати його від митників».

Поки що громадянин України, який перевозив документи, оштрафований в адміністративному порядку. «Вилучені предмети направлено на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи», - повідомили у прес-службі.