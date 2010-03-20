У Ялті проходить Міжнародний форум русистів

У Ялті проходить Х Міжнародний форум русистів України.

Як передає кореспондент УНІАН, форум проходить під гаслом «Російську мову і російський світ у сучасному гуманітарному просторі».

Засновник Форуму, голова Кримського товариства російської культури, перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН під час відкриття заходу 19 березня відзначив, що нинішній форум присвячується трьом ювілеям. «З одного боку, 1 квітня виповнюється рік, оголошений ЮНЕСКО роком 200-річчя М.В.Гоголя. З іншого боку, почався рік, присвячений 150-річчю А.П.Чехова. І ще одна подія - 90-річчя Великого розколу, закінчення революції й Громадянської війни, яке в листопаді цього року всі ми зустрінемо. Всі ці дати є стрижневими для Форуму русистів цього року», - сказав В.КАЗАРІН.

На його думку, Форум русистів - це один з тих заходів, які допомагають порозумітися. «Щоразу фахівці - вузівські викладачі, бібліотекарі, музейні працівники, письменники, журналісти, політологи - дають своєрідний діагноз стану мов в Україні, Росії і Білорусі, і дають практичні рекомендації з подальшого розвитку багатства, яке всім нам належить в особі наших мов і літератури наших культур», - відзначив В.КАЗАРІН.

Присутніх привітав також радник Посольства РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, який оприлюднив вітання учасникам форму від міністра закордонних справ РФ Сергія ЛАВРОВА.

Пленарні засідання форуму русистів триватимуть два дні.