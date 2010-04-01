Янукович ветував закон щодо переміщення автомобілів через кордон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про внесення змін до статті 11 Закону „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України».

Прийнятим Верховною Радою України 11 лютого 2010 року законом, запроваджується з дня його опублікування можливість для громадян-резидентів, які на законних підставах тимчасово проживають за кордоном, за умови, що таке проживання є наслідком навчання, виконання ними службових обов`язків або зобов`язань за договором (контрактом) або перебування у шлюбі з іноземним громадянином, та перебувають на тимчасовому консульському обліку у закордонних дипломатичних установах України, у разі короткотермінового відвідання України тимчасово ввозити, під зобов`язання про зворотне вивезення, власні транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (а це: трактори, моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше (включаючи водія), у тому числі тролейбуси, автомобілі легкові, автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф, моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, автомобілі-самоскиди, моторні транспортні засоби спеціального призначення, у тому числі автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі, автобурові, автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій) для власних потреб на термін до 60 днів без сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Законом також передбачається можливість продовження зазначеного терміну Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

В.ЯНУКОВИЧ зауважує, що це положення не узгоджується з іншим положенням цієї ж самої статті 11 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України», до якої вносяться зміни, а саме з частиною першою (що дозволяє тимчасове ввезення на митну територію України транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності громадянам-резидентам на строк до одного року і після сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів) і певною мірою зводить нанівець передбачений нею механізм.

Крім того, за відсутності у положенні Закону, що надійшов на підпис, будь-яких обмежень щодо кількості та періодичності ввезення транспортних засобів громадянами-резидентами на пільгових умовах, щодо можливості використання ввезених на пільгових умовах транспортних засобів для провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також відсутності визначеного переліку документів для підтвердження громадянами факту навчання, виконання ними службових обов`язків, зобов`язань за договором (контрактом), перебування у шлюбі з іноземним громадянином запроваджувана Законом норма може бути використана для зловживань і ухилень громадян від сплати ввізного мита та інших податків (зборів), створити правове підґрунтя для вчинення корупційних правопорушень, спричинити необґрунтовані втрати державного бюджету, з чим не можна погодитися.

Ураховуючи викладене, для унеможливлення ухилення громадян-резидентів від сплати ввізного мита та інших податків і зборів (а відтак, і убезпечення бюджету від втрат) при в`їзді до України власними транспортними засобами, а також для гарантування прозорості здійснення документального контролю під час пропуску на митну територію України таких громадян і транспортних засобів Президент пропонує внести до Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» ряд змін. Зокрема, доповнити статтю 11 таким положенням: «Громадянин України, який перебуває на консульському обліку в консульській установі України, у разі відвідання України має право тимчасово ввезти під зобов`язання про зворотне вивезення власний транспортний засіб за кодом 8703 та причеп до нього (за умови ввезення разом із транспортним засобом) за кодом 8716 10 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, без сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів».

Також В.ЯНУКОВИЧ пропонує ввести в дію цей закон з 1 січня 2011 року.