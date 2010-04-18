У Криму пройдуть перегони на джипах

Джип тріал «ПрОхват +» намічено на 18 квітня в балці Тубай біля сімферопольського села Трудове в Криму.

Змагання, які проводяться для популяризації автоспорту в Україні і пропаганди здорового способу життя серед молоді, відбудуться вдруге.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перегонів у рамках доброчинної акції «Допоможи дітям» буде організовано збір коштів та іграшок для дитячого будинку і дитсадка в Криму.

«Всеукраїнський добродійний джип тріал пройде у форматі тріал трофі – це рух пересіченою місцевістю з подоланням водних перешкод, стрімких підйомів і спусків, швидкісних ділянок зі штучними перешкодами», – відзначили в прес-службі кримського спікера.

Маршрут гонки становитиме один кілометр.

У програмі – «тест драйв провідних марок автомобілів, майстер-клас для новеньких, спортивний майданчик «підготовлених» позадорожників від провідних майстрів тюнінгу», повітряне шоу легкомоторних літаків, показовий заїзд спортивних мотоциклів, квадроциклів, музичне шоу і феєрверк.

«У змаганнях планується участь до 40 екіпажів джиперів. Прогнозована кількість глядачів – від 20 тисяч людей», – сказано в прес-релізі.