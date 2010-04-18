В Японії випав сніг

Найпізніший сніг випав в японській столиці вперше за 41 рік, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Головне метеорологічне управління Японії.

Причиною снігопаду стало сильне похолодання в центральних і північних районах основного японського острова Хонсю. У префектурі Ямагата до середини дня температура піднялася лише до 0,7 градуса, в Нагано - чотирьох градусів, Токіо - 5,9 градуса. Це в середньому на шість-десять градусів нижче за середньорічну норму. Причому якщо в Токіо і сусідніх з ним префектурах шар снігу був тонким і розтанув до другої половини дня, то в префектурах Ямагата і Фукуока висота сніжного покриву становила 19 і 16 сантиметрів відповідно.

Через несподіваний сніг і ожеледь було припинено рух на ряду автомагістралей, прилеглих до японської столиці, а також в північних районах Хонсю. Жителі районів, де випав сніг, мали можливість спостерігати незвичайне явище - квітуча сакура під снігом.

Рекорд пізнього випадання снігу, що протримався 41 рік, відноситься до 17 квітня 1979 року. Синоптики вважають, що в неділю весна поверне свої права і температура в центральних районах острова Хонсю підніметься до 13-16 градусів.