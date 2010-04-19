У Москві стихійно виник рух "синіх відерець"

В автопробігу, організованому "Товариством синіх відерець" взяли участь близько двохсот автомобілів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Автомобілісти стартували з Тріумфальної площі і проїхали до оглядового майданчика на Воробйових горах.

"Товариство синіх відерець" - стихійний рух автомобілістів, які кріплять на дахи своїх машин дитячі відерця на знак протесту проти засилля проти "мігалок" на дорогах.

За словами організаторів акції, співробітники міліції зупиняли окремих учасників дорогою, але захід все ж таки відбувся.