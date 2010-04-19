УНІАН запустив новий проект за принципом «три в одному»

Інформаційне агентство УНІАН запустило черговий продукт, метою якого є надання новин, репортажів, інформаційно-аналітичних публікацій, присвячених стилю elite.

“УНІАН-ЕЛІТ”стане продуктом про українську і зарубіжну еліту, про модні тенденції різних напрямів, інформацію про елітні товари etc. Серед запланованих матеріалів - експертні думки про інвестиції в антикваріат, еліт-хобі, пізнавальні та просто цікаві факти з цієї сфери.

Публікації «УНІАН-ЕЛІТ» у режимі on-line розміщуються у відкритому доступі сайту unian.net на спеціальній сторінці Elite. Крім цього, у форматі електронного тижневика подаватиметься інформація і за розділами: тематичні новини, власні матеріали, огляд новин ЗМІ, що стосуються тематики тижневика, ділова і комерційна інформація інвестора бюлетеня “УНІАН-ЕЛІТ» - компанії «GoodWine», що торгує елітним алкоголем, анонси подій (з тематики), курси основних валют тощо.

Таким чином, новий продукт реалізовуватиметься за принципом «три в одному» - тематична он-лайнова стрічка новин, тематичний сайт з виходом на головну сторінку unian.net і щотижневий інформаційно-аналітичний електронний журнал-дайджест основних публікацій проекту, який має адресну розсилку, а також виставляється у відкритому доступі.