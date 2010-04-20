Автопробіг "Навколо України" пройшов Луганщину

Автопробіг "Навколо України" пройшов 19 квітня дорогами Луганської області.

Колона з 6 машин проїхала через Лисичанськ і Старобільськ на Мілове, де учасники автопробігу побували у відділі прикордонної служби імені Віктора Лазневих, повідомили УНІАН в прес-службі Луганського прикордонного загону.

У Міловому учасники автопробігу побували в музеї начальника прикордонної застави, також їх зацікавила техніка прикордонників - вони оглянули тепловізійні комплекси, ознайомилися і з побутом прикордонників.

Крім того, учасники автопробігу у Станично-Луганському районі оглянули пам`ятник "Слово о полку Ігоревім", Парк-музей кам`яних половецьких баб в Луганському національному університеті й англійські танки поруч з Луганським краєзнавчим музеєм.

Того ж дня автопробіг "Навколо України" відбув до Донецька.

Довідка УНІАН. Автопробіг "Навколо України" ініційований клубом автотуристів Doroga.UA і триватиме 27 днів. За цей час автомобілісти хочуть об`їхати велику територію, тому намагаються не вибиватися з графіка. Головна мета пробігу - перевірити на практиці поточний стан дорожньої та туристичної інфраструктури всіх регіонів України. Крім того, метою є пропаганда внутрішнього туризму в Україні, популяризація автомобільного туризму, розкриття туристичного потенціалу українських регіонів.

Автопробіг стартував 13 квітня з площі Слави в Києві і завершиться там же 9 квітня, у День Перемоги.