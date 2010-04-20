В Черкаській області киянин скоїв акт самоспалення

В селі Литвинівка Жашківського району Черкаської області 38-річний чоловік покінчив життя самогубством, здійснивши акт самоспалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, він приїхав погостювати до сестри з Києва. Перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, погрожував покінчити життя самогубством. Та всі його попередження ніхто всерйоз не сприймав. Але він зумів довести задумане до кінця. Прийшовши на кладовище, чоловік облив себе з ніг до голови бензином та підпалив. Ледь живого його знайшли місцеві жителі поряд з могилою своєї матері.

Чоловіка з опіками 90% тіла негайно госпіталізували. Та врятувати йому життя не вдалося. Від отриманих опіків чоловік помер в Жашківській районній лікарні. Що спонукало його здійснити акт самоспалення - невідомо.