Чому Росія не зможе добудувати Хмельницьку АЕС?

Плани керівництва України з добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС є нереалістичними.

Як повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України, “21 квітня 2010 року уряд України ухвалив Угоду з Російською Федерацією про кредитування добудови двох блоків ХАЕС. Проте перспектива нарощування атомних енергетичних потужностей України виглядає більше авантюрою, ніж стратегічними інвестиціями в українську енергетичну інфраструктуру”.

Як зазначають екологи, ЗАТ «Атомбудекспорт» (РФ) – компанія, що виграла конкурс на будівництво ХАЕС3/ХАЕС4 і головний проектувальник будівництва атомних реакторів за кордоном, має виробничі обмеження та вже обтяжена міжнародними зобов’язанням, що додає більшого скептицизму планам добудови ХАЕС3/ХАЕС4 до 2016 року. Більше того, у світі не існує жодного працюючого реактора ВВЕР-1000 (В-392Б), який планується побудувати на Хмельницькій АЕС. Росія лише планує його будівництво, але такі роботи не ведуться. Наявність на ХАЕС напівзбудованих споруд лише технічно ускладнює внесення змін до конструкції блоку та здорожує проект.

Крім того, як свідчить ситуація навколо будівництва атомних реакторів у Белене (Болгарія), знайти фінансові ресурси для таких проектів дуже складно, провідні міжнародні фінансові організації не бажають виділяти кошти для подібного будівництва, через значні, переважно фінансові, ризики, зазначають екологи. На сьогодні Україна не має власних коштів для самостійного фінансування добудови блоків ХАЕС3/ХАЕС4. Заяви про те, що на добудову реакторів Росія надасть кредит, також викликають сумніви, оскільки такі ж заяви лунали відносно будівництва реакторів у Болгарії, проте проект досі не реалізується.

«В Україні вже існує надлишкова встановлена потужність, а очікуваного росту споживання електроенергії не відбувається. Так, наприкінці лютого, тобто у пік споживання електроенергії, 5 з 15 діючих енергоблоків з різних причин не подавали електроенергію у мережу. Україна має направити зусилля на збільшення енергоефективності нашої економіки», - сказав координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур ДЕНИСЕНКО.