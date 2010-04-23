У Луганську відзначили 140-річчя Леніна

Сьогодні у Луганську відзначили 140-річчя Володимира Леніна. У мітингу перед пам’ятником Леніну близько сотні людей, переважно похилого віку.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу відзначили історичну значущість В.Ульянова (Леніна), деякі з них порівнювали гуманістичну складову вчення Леніна з ідеями Христа і Будди. Зокрема, керівник Луганської міської організації партії "Російський блок" Ігор ВОРОБЙОВ завершив свій виступ закликом: "З нами Путін, Ленін і Христос!".

Закриваючи мітинг, голова Луганської обласної організації КПУ народний депутат Спірідон КІЛІНКАРОВ окреслив основні цілі Комуністичної партії України. Він заявив, що завдання комуністів - спочатку разом з Партією регіонів "викинути з парламенту націоналістів", а потім "перемогти Партію регіонів і викинути з парламенту всіх капіталістів". “А програма-максимум - побудова разом із братерськими народами нової союзної держави з правом народів на самовизначення", - сказав С.КІЛІНКАРОВ.

Він вручив партквитки новим членам Компартії, наймолодша з них народилася в 1991 р., - у рік розпаду СРСР.

Після мітингу на честь ювілею Леніна вулицями Луганська відбувся автопробіг. Крім того, згідно з повідомленням прес-служби обласної організації КПУ, до дня народження Леніна в усіх районах та містах області було проведено традиційні “ленінські суботники”, проведено дитячі конкурси: «Малюнки про Леніна» та «Твори про Леніна», у містах області було розміщено 30 білбордів з зображенням Леніна і запитанням «Ну, як вам живеться при капіталізмі?».