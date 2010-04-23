Янукович візьме участь у Всеукраїнському дні благоустрою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 24 квітня, візьме участь у Всеукраїнському дні благоустрою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави візьме участь в наведенні порядку та облаштуванні території одного із дитячих будинків на Київщині.

До заходів Всеукраїнського дня благоустрою, який ініціював В.ЯНУКОВИЧ, долучаться також співробітники Адміністрації Президента.