Янукович візьме участь у Всеукраїнському дні благоустрою
21:39, 23 квітня 2010Разное
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В одному з дитячих будинків Київщини
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 24 квітня, візьме участь у Всеукраїнському дні благоустрою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави візьме участь в наведенні порядку та облаштуванні території одного із дитячих будинків на Київщині.
До заходів Всеукраїнського дня благоустрою, який ініціював В.ЯНУКОВИЧ, долучаться також співробітники Адміністрації Президента.
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