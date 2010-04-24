Через будівництво магазину 100 м дороги пішли із зсувом

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконної організації робіт з будівництва магазина в смт Массандра (Ялта, АРК) на ділянці, що належить ЗАТ "Торговий дім "Массандра".

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, роботи були проведені з порушеннями протизсувного режиму, без затвердженої містобудівної документації, дозволів на проведення підготовчих і будівельних робіт.

Ці протиправні дії призвели до активізації зсуву, яким у березні поточного року було зруйновано 100 метрів дорожнього полотна автодороги. Місцевій територіальній громаді завдано збитків на суму понад 500 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Перевірки дотримання вимог природоохоронного і земельного законодавства в Криму тривають.