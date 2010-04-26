У Харкові з вікна міліції вистрибнув чоловік

У Харкові з п’ятого поверху приміщення міського управління міліції вистрибнув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 25 квітня близько 16-ї години з Харківського міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що з вікна службового кабінету відділу карного розшуку вистрибнув 30-річний харків’янин.

Встановлено, що вказаний громадянин раніше був засуджений за незаконний обіг наркотичних засобів, на даний час перебуває на обліку як особа, що зловживає алкоголем та наркотичними засобами. 25 квітня його було запрошено до відділу карного розшуку Харківського управління міліції для отримання пояснень у зв’язку з підозрою у заволодінні особистим майном мешканки Харкова.

Вказаний громадянин зайшов до приміщення міліції 25 квітня о 15.37 та у супроводі працівника карного розшуку піднявся до службового кабінету, де йому було запропоновано сісти біля столу. Під час опитування запрошений громадянин почав поводитися неадекватно, різко підскочив до вікна, відкрив його та перекинувся через підвіконня. Працівник міліції, який проводив опитування, схопив його за куртку, намагаючись врятувати, але той вирвався і впав з 5-го поверху.

За даним фактом інспекцією з особового складу Управління кадрового забезпечення ГУМВС України в Харківській області проведено службове розслідування, зібрані матеріали передано до прокуратури для прийняття рішення. Громадянина, який вистрибнув з вікна, бригада швидкої медичної допомоги доставила до міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забиттям грудної клітини. Чоловіка було терміново прооперовано, наразі його стан після операції стабільно тяжкий.

За попередніми висновками лікарів, постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Фактів застосування до запрошеного до міліції громадянина, фізичного або психічного тиску, а також спецзасобів з боку працівників міліції службовим розслідуванням не виявлено, повідомили в ЦЗГ.