Тимошенко обіцяє влаштувати «генетичну чистку». Це як?

Лідер БЮТ і«Батьківщини», самопроголошений лідер об`єднаної опозиції Юлія Тимошенко приголомшила присутніх на її прес-конференції у Вінниці, м`яко кажучи, неоднозначною обіцянкою провести у власній партії... «генетичну чистку».

Дослівно це прозвучало так: «Ми суттєво перебудуємо та оновимо свою партію. Підбір людей відбуватиметься не за віковим цензом, а за генетичним спрямуванням. Відбиратимуться люди, які мають генетичний код, тобто виступають із гаслом «Україна понад усе».

В результаті, як це собі уявляє Тимошенко, в БЮТ повинні залишитися «стійкі люди, які не спокусилися на принади діючої влади».

Треба відзначити, це - не перший «хрестовий похід» Юлії Володимирівни за чистоту рядів власної команди. Пам`ятається, ще під час свого останнього прем`єрства вона у відповідь на запитання, що роблять в її оточенні «колишні» олігархи і кучмісти, відбувалася жартами: узяла, мовляв, їх «на перевиховання». І взагалі кожен, мовляв, повинен мати право усвідомити свої колишні помилки і вчинками довести набуту відданість справі незалежної і забезпеченої України. Чим закінчилося «перевиховання» країна ще пам`ятає – гучні справи за участю нардепів-бютівців (одну ніби як розслідували, інша - зависла) і «втечі» (не одна, і не дві) з фракції в табір переможців.

Мабуть, Юлія Володимирівна прийшла до висновку, що «генетичний код» ніяким вихованням не пробити. Тільки ось питання: як саме визначити тих самих носіїв «чистих генів», апріорі не здатних на зраду України? (чи все-таки в першу чергу на зраду лідера?)

На даний момент однозначний висновок зроблений тільки щодо колишнього соратника по Майдану, екс-президента Віктора Ющенка – він «генетичний тест» завалив, оскільки занадто, на думку Тимошенко, амбітний. Отже – не партнер. «Недавно спілкувалися, але з цього нічого не вийшло», - заявила Юлія Володимирівна.

Але проблема в тому, що в такій справі негативний результат не показовий, для ефективного «генного аналізу» необхідний зразок для порівняння. Ну, щоб мати можливість зробити висновок про збіг на 98%, 80%. і так далі. Аж до повного збігу з «генетичною любов`ю до Батьківщини» у амеби – це вже на іншому кінці шкали.

Чи не вибухнуть серед претендентів на звання «еталон генетичної відповідності дійсному патріотові України» битви не менш, а то і більш кровопролитні, ніж за роль лідера єдиної опозиції, що так і не народилася?

І чи не нагадує сама по собі ідея відбору «своїх» за генетичним кодом не забуті ще світом ідеї дещо відомішого в світі лідера, заради яких в землю поклали мільйони ні в чому не повинних людей?

Хоча все може бути значно простіше: недбалі журналісти знову щось не розчули, не так зрозуміли, перебрехали... і нас чекає чергова порція гнівних спростувань, як було у випадку з відомою фразою Тимошенко: «А хто вам сказав, що люди не хочуть диктатури?». Та і не тільки з нею...

Віра Сорока