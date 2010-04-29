Лозінському світить довічний термін за «сафарі»

Екс-депутат Віктор Лозінський, обвинувачений раніше в завданні жителеві Кіровоградської області Валерію Олійнику тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, відповідатиме за жорсткішою статтею 115 Кримінального кодексу — «Умисне вбивство». Вона передбачає покарання до довічного ув`язнення включно. Рішення про перекваліфікацію справи було прийнято вчора, повідомив « Сегодня » заступник генпрокурора Віталій Щоткін.

— Досудове слідство завершено, — говорить він. — Після закінчення низки експертиз встановлено, що загибель Олійника наступила в результаті цілеспрямованих, навмисних дій Лозінського, який проявляв при цьому особливу жорстокість. У зв`язку з чим звинувачення йому пред`явлене в остаточній редакції, тобто з урахуванням перекваліфікації на 115-у статтю КК України. Тепер починається виконання ст. 218-ої УПК — ознайомлення Лозінського та інших учасників «сафарі» з матеріалами кримінальної справи. Цей процес за часом не регламентований. Лозінський не визнає себе винним і відмовляється надавати свідчення. Але провина його доведена в повному об`ємі, і все залежатиме від того, наскільки продуктивно він має намір знайомитися з матеріалами звинувачення.

Від добре інформованого джерела в СІЗО, де утримують колишнього нардепа, «Сегодня» стало відомо, що Лозінський і його адвокат були приголомшені звісткою про перекваліфікацію справи.

— Реакцію Лози на рішення слідчого можна описати одним словом — шокова, — каже джерело. — Ні він, ні захист до такого різкого повороту готові не були. Обидва приголомшені — мабуть, їм здавалося, що слідство триватиме ще довго, а до суду справа не дійде ніколи.

Нагадаємо, Валерій Олійник загинув 16 червня минулого року від вогнепальних поранень, одержаних на мисливських угіддях, які належали Лозінському, які той об`їжджав разом з начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським, прокурором того ж району Євгеном Горбенко та іншими земляками. Лозінський висунув версію про те, ніби Олійник сам на нього напав. Її він дотримується і понині. Ковальський і Горбенко були арештовані, але потім відпущені на підписку про невиїзд. Під вартою залишаються єгер Василь Перепелиця, співробітники РОВС Микола Рудий і Вадим Міщенко. Їм також пред`явлено звинувачення.