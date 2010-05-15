У Польщі затримали українця, який переганяв вкрадений у Німеччині Audi
02:35, 15 травня 2010Разное
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Справу передано поліції у Перемишлі
Польські прикордонники затримали громадянина України, який намагався вивезти з Польщі викрадений у Німеччині автомобіль “Audi”.
Про це УНІАН повідомили у Підкарпатському відділі Прикордонної служби Польщі.
Автомобіль вартістю близько 50 тисяч доларів та 42-річного водія затримали польські працівники прикордонного пункту Медика-Шегині (Львівська область).
Справу передано поліції у Перемишлі.
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