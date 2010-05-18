На Московській площі у Києві обмежать рух транспорту

На Московській площі у Києві з 22 травня буде частково обмежено рух автомобільного транспорту у зв’язку з будівництвом транспортної розв’язки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, будуть розпочаті будівельні роботи із влаштування опор № 12 та № 13 естакади. Часткове обмеження руху заплановано на час проведення зазначених робіт.

Крім того, для забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів на період виконання робіт зупинки громадського транспорту в районі центрального входу до ринку «Деміївський» переносяться на проспект 40-річчя Жовтня, 32 (поблизу пам’ятника воїнам-автомобілістам) та на проспект Червонозоряний, 123 (діюча зупинка).