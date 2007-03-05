Як працює розвідка Партії Регіонів

Остання «Свобода слова» на телеканалі ICTV, здається, закінчилася повною інтелектуальною поразкою парламентської більшості. Представники антикризової коаліції вирішили відкрити глядачам деякі таємниці щодо опозиції, при цьому доречно чи ні згадуючи ЄЕСУ, коли йдеться про Тимошенко.

Соціаліст Василь Волга, наприклад, виступаючи по телефону, сказав, що Тимошенко таємно дізналася, що економіка розвивається неймовірними темпами, через рік водій одержуватиме тисячу доларів і для того, щоб дестабілізувати ситуацію, БЮТ влаштував блокування трибуни.

Член Партії Регіонів Василь Кисельов оповів, що США знайшли особу для маніпуляцій і це Тимошенко. За словами депутата, «вона на дуже потужному гачку висить у них сьогодні – у Марти Берш, яка вела справу в США проти Лазаренка і в якій проходить Юлія Тимошенко... Вони дуже сильно її тримають, тому вона виконуватиме все, що вони їй скажуть». Скажуть, в НАТО – означає в НАТО. (Тільки незрозуміло, навіщо для цього Тимошенко «садити на гачок», в країні є і інші євроатлантисти).

І, нарешті, третя «страшна таємниця», точніше таємний натяк нібито на єврейське походження Тимошенко. За словами Кисельова, ні батько Тимошенко Володимир Абрамович, ні мати Марія Йосипівна – її не похвалили б за те, що вона робить з Україною останнім часом.

Від цих, озвучених представниками регіонів, «таємниць» тхнуло змовами і нафталіном.

Чи ось ще один «секрет», Кисельов звитяжно заявив, що у нього є програма, сценарій проведення зустрічі, запланованого концерту «Народної самооборони» в Сімферополі. Можна привітати таке досягнення розвідки регіонів. Тільки я не зрозуміла, в чому ж кримінал? У чому підступність Луценка? У тому, що він готується до зустрічей? То це не тільки він. Це все розважливі політики так роблять, щоб, наприклад, Словаччину із Словенією не плутати.

Олена Мігачова