Труба в Мексиканській затоці вибухнула через 10 днів після загибелі Качинського. Випадково?

20 квітня 2010 року біля самого дна Мексиканської затоки раптово розірвалася нафтовидобувна труба платформи Deepwater Horizon. Нафта ринула в чисті води, зупинити бурхливий потік мільйонів барелів не вдавалося більше місяця. Такої катастрофи ще не було в практиці нафтовидобування. Нафтова пляма в Мексиканській затоці поширилася до небувалих розмірів.

Фахівці дивувалися. Робота найсучаснішої платформи в 2009 році була удостоєна премією за безпеку експлуатації. І ось американці починають підозрювати, що це була не техногенна катастрофа, а теракт з метою підриву економіки США.

Куба запросила Росію для бурильних робіт у пошуках нафти в своїй зоні Мексиканської затоки. Конкуренція не бажана. Американське видання Dakota Voice («Голос Дакоти») у статті під заголовком «Чи був вибух платформи свідомим терактом проти Америки?», відзначає: «Є міжнародні «підозрювані», які могли підірвати платформу. Не можна забувати, що в цьому районі веде нафтобурові роботи Росія, і вона виграє, якщо США скоротять власне буріння».

Злочини століття завжди тотожні злочинам політичним. Як правило, не залишають слідству істотних зачіпок на їх розкриття.

Сучасні досягнення криміналістики дозволяють визначити злочинця вже не за відбитками пальців, навіть не за хімічним складом поту, а за одним лише запахом лиходія. Якщо злочин був запланований професіоналами з неодмінною умовою – не залишати навіть щонайменших слідів – тоді слідчі задаються два тисячолітній давності питанням з римського права: Кому це вигідно?

...У січні 1933 року Адольф Гітлер став канцлером і одночасно главою уряду. Для всевладдя фюрерові не вистачало більшості в Рейхстагу. Канцлер Гітлер добився призначення позачергових виборів на березень 1933 року. За прогнозованими результатами витіснити комуністів із Рейхстагу було проблематично.

Хтось підпалює Рейхстаг, і будівля німецького парламенту згорає дотла. Гітлер заявляє, підпал зробили комуністи як сигнал для початку комуністичного перевороту. У справі про підпал парламенту було п`ятеро обвинувачених. На суді змогли довести провину комуніста з Голландії.

За вироком суду з відрубаної голови Марінуса Ван дер Люббе почалася ера націонал-соціалістів. Видано декрет, що відміняв свободу особи, зборів, союзів, слова, друку. Тисячі опозиціонерів арештовані, закрито опозиційні газети. Мандати комуністів у Рейхстагу переходять націонал-соціалістам, і відразу ж приймається закон, що забезпечує Гітлеру необмежену владу.

Тоді європейська преса в коментарях до підпалу Рейхстагу намагалася делікатно запитати: «кому це вигідно?» Але далі припущень, які висловлювалися пошепки на дипломатичних кухнях, нічого не було. Марно було шукати в гітлерівській Німеччині докази, що викривали справжніх злочинців.

Щоб гітлерівський злочин століття був розкритий, знадобилося 14 років. Передувала цьому Друга світова війна і нищівна поразка Німеччини. Зі свідчень очевидців на Нюрнберзькому процесі прояснилося: провокацію з підпалом Рейхстагу в 33-му році здійснили націонал-соціалісти, що рвалися до влади.

Півстоліттям проіснувала офіційна версія: польські офіцери були розстріляні гітлерівцями в 1941 році. На тлі розкриття масових військових злочинів націонал-соціалістів ця версія всіх задовольнила на Нюрнберзькому процесі.

Через 50 років після Катинського лиходійства Михайло Горбачов відповідно до духу своїх реформ і політики гласності – за лічені дні перед ліквідацією СРСР – передав польським керівникам ящик з архівними документами та іншими доказами, що полонених поляків були розстріляв НКВС. Пройшло ще 20 років. Президент Росії Дмитро Медведєв передає полякам решту архівних документів. Радянського Союзу давно немає. Кісточки Сталіна з його підручними лежать у землі. Відповідати перед судом нікому. А керівники незалежної Росії вмивають руки: ми тут ні при чім.

Названі лиходійства ХХ століття змогли бути розкриті лише після ліквідації відповідальних за них країн. Третій Рейх і Радянський Союз канули в Лету. Є ще один резонансний злочин – чекає не дочекається свого розкриття. Вбивство в 1963 році у Далласі президента США Джона Фіцджеральда Кенеді.

Серед версій замаху найбільш екстравагантною виглядає та, що пов`язує вбивство Кенеді зі змовою всередині вищого керівництва США. І слідство, яке тут зайшло в безвихідь, питало: кому це вигідно? За аналогією зі злочинами Гітлера і Сталіна, дочекатися розкриття вбивства президента США, найімовірніше, можна буде лише після ліквідації Сполучених Штатів. А оскільки така перспектива не є видимою навіть у далекому майбутньому, не тільки нашому, але й подальшим поколінням не дізнатися, хто підіслав вбивцю Кенеді.

Переходимо в ХХI століття. Тут уже цілий букет злочинів і версій, що суперечать офіційним.

Напередодні президентських виборів у Росії підривають житлові будинки. Кремль заявляє: це справа рук чеченських терористів. Підполковник Литвиненко говорить інше, видає в Лондоні книгу «ФСБ підриває Росію».

Далі - отруєння в Лондоні політемігранта Литвиненка радіоактивним полонієм. Кремль заявляє: «Це справа рук Березовського, щоб кинути тінь на Путіна». Після розслідування на Британських островах і в Європі з`явилася інша версія. Юстиція Англії вимагає від Росії видачі можливого отруйника. Справа зависає.

Питаємо, коли ж світ дізнається правду? Відповідаємо, коли Росія перестане існувати як держава в її нинішньому вигляді.

Катастрофа літака під Смоленськом, загибель президента Польщі Леха Качинського і великої групи цивільних і військових керівників країни. Лакмусовий папірець слідства, питання – кому це вигідно? – відразу ж заглушається замовними матеріалами в медіа-ресурсах, які так чи інакше, залежать від Москви. Ураган версій, від недотепи-льотчика – до підступів кровожерних моджахедів із Кавказу.

Неждано-негадано з`являється відео, що стало підставою для версії про черговий злочин століття. Катастрофа літака і загибель пасажирів із його екіпажем спланована акція – «справа рук росіян». Відео пропускають через комп`ютерні програми, щоб упевнитися в його достовірності. І версія «злодійства Росії» обростає десятками непрямих доказів.

Запитання. Чи зможуть знайти і юридично зафіксовані прямі докази лиходійського вбивства польського президента? Питання зависає. Хочеш, не хочеш, а погоджуйся з менш сенсаційними версіями катастрофи літака.

...Катастрофа з нафтовою платформою Deepwater Horizon у Мексиканській затоці і подальше масштабне забруднення узбережжя США, дуже ймовірно, знадобилися, щоб відвернути увагу від десятків непрямих доказів, що загибель польського літака з президентом Качинським була спланованою російськими спецслужбами терористичною акцією. Платформу підірвали через 10 днів після загибелі (вбивства?) президента Польщі.

Версію про загибель президента Польщі читайте тут.

Георгій Бурсов