На Харківщині з третього поверху випала однорічна дівчинка
18:18, 11 червня 2010Разное
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Дитина в тяжкому стані в лікарні
У райцентрі Красноград Харківської області з третього поверху житлового будинку випала дівчинка 2009 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України у Харківській області, це сталося 10 червня близько 21.00.
Дитина отримала черепно-мозкову травму, перелом правого плеча і у тяжкому стані була доправлена до Красноградської райлікарні.
Міліція встановила, що дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі будинку.
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