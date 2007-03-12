Служби у справах неповнолітніх перейменовані

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх», ухвалений Верховною Радю 7 лютого 2007 року.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, закон розроблено на виконання статті 2 Указу Президента України від 11 липня 2005 року №1086 «Про першочергові заходи щодо соціального захисту прав дітей».

Пропонованими ним змінами до низки законодавчих актів України передбачено закріплення повноважень з питань опіки та піклування над дітьми за службами у справах неповнолітніх та перейменування цих служб на служби у справах дітей. Закон спрямований на узгодження норм чинного законодавства з нормами Сімейного кодексу України та Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».