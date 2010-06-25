У київському зоопарку чергова смерть

У четвер приблизно о 15.30 у Київському зоопарку померла самка гаяла Туай.

Про це повідомляє сайт ініціативної групи порятунку київського зоопарку.

За інформацією групи порятунку, у Туай давно були хворі суглоби ніг, оскільки їй давно не чистили копита. Недоглянуті копита розрослися і перетворилися з часом на потворні "човни", що заважали тварині нормально пересуватися.

"Звісно, зручно сказати, що Туай померла від старості, але все одно виникає питання, чому тварина була доведена до такого стану, що майже не могла пересуватися?", йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно з повідомленням сайту, відсторонений директор Київського зоопарку, незважаючи на розпорядження мера, щодня знаходиться на робочому місці, користується своїм кабінетом і навіть проводить наради.

"Вчора, наприклад, (Світлана) Берзіна більше двох годин розповідала завідуючим секторами зоочастини, які у неї плани щодо розвитку зоопарку і як добре її приймали на нещодавній конференції директорів зоопарків ЄАРАЗА в Іжевську", йдеться в повідомленні.

"Українська правда. Київ"