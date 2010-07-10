Велосипед Януковича потрапив до спеціально відведеного приміщення

Головне управління державного протоколу та церемоніалу Адміністрації Президента України долучило велосипед, подарований журналістами – учасниками акції «Стоп цензурі!», до подарунків, які надійшли на адресу глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА у зв’язку з його днем народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це поінформував перший заступник керівника Головного управління державного протоколу та церемоніалу Ярослав МЕЛЬНИК.

Він також зазначив, що “велосипед цілком справний, укомплектований і знаходиться у спеціально відведеному для нього приміщенні”.

"Президент України вдячний всім, хто привітав його з днем народження, та дякує за усі подарунки, які надійшли до нього. Вони будуть задекларовані відповідно до чинного законодавства.

Головне управління державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України вибачається перед журналістами за певні незручності та хвилювання, і щиро дякує за співпрацю», - зазначив Я.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти руху “Стоп цензурі!” передали співробітнику Головного управління державного протоколу і церемоніалу Адміністрації Президента велосипед “Україна” як подарунок на день народження В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомила заступник глави АП Ганна ГЕРМАН, від імені Президента журналістам передали два торти.

Оскільки вартість велосипа більше 434 гривень, Янукович не може вважати його особистою власністю. У статті 5 Закону України “Про основах запобігання і протидії корупції” сказано, що президент України може приймати особисті подарунки, “які відповідають загальноприйнятим уявленням про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги”. На 1 січня 2010 р. розмір податкової соціальної пільги становить 434,5 грн.