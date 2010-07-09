Журналісти подарували Януковичу велосипед

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв у подарунок від активістів громадського руху “Стоп цензурі!” велосипед та від себе презентував журналістам два торти “Київські”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації президента України Ганна ГЕРМАН.

“Президент дуже радо прийняв подарунок від журналістів і передав журналістам руху “Стоп цензурі!” два “Київські” торти”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомила “Телекритика”, учасники руху “Стоп цензурі!” подарували Президенту на день народження велосипед “Україна”. Подарунок було передано на вулиці Банковій співробітнику Головного управління державного протоколу та церемоніалу Адміністрації Президента.