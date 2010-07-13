Восьминіг Пауль виявився жінкою

Один з працівників музею-океанаріуму «Скансен» в Стокгольмі припустив, що робити прогнози знаменитому восьминогу Паулю на результат матчів Чемпіонату світу-2010 допомагав хтось сторонній, а також висловив сумнів щодо статі головоногого.

На думку Юнаса Вальстрема, молюску підкладали в скриньку спеціальний ароматизатор, який служив підказкою. Або альтернативою ароматизатору могли бути улюблені ласощі восьминога – краби.

Він також припустив, що Пауль може бути особиною жіночої статі. За словами шведського зоолога, у восьминогів-чоловіків одне з вісьмох щупалець тонше, ніж інші, чого він не побачив у Пауля, пише Газета.ру з посиланням на Євроспорт.