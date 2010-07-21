Науковці і студенти ведуть розкопки Мамай-гори своїм коштом

У Запорізькій області студенти і викладачі університету змушені вести розкопки пам`ятника національної культурної спадщини Мамай-гора за свої кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної держадміністрації, така інформація була озвучена під час візиту на місце розкопок унікального курганного могильника голови Запорізької ОДА Бориса ПЕТРОВА.

Згідно з повідомленням прес-служби, цього року "дослідження опинилися на межі закриття: ніякого фінансування археологічних робіт ні в Запорізькому національному університеті (ЗНУ), ні з інших джерел не передбачено".

"Викладачі і студенти вирішили поїхати (на розкопки - УНІАН) за свій рахунок, тому що за всі попередні роки вклали (у дослідження Мамай-гори - УНІАН) чимало зусиль, і якщо могильник не досліджувати зараз, то через кілька років це буде неможливо: він може просто опинитися під водою", - повідомили у прес-службі, зазначивши, що учасники розкопок звернулися за допомогою до голови ОДА, і він пообіцяв "разом з облрадою подумати, яка потрібна підтримка, щоб продовжити унікальні археологічні дослідження в цьому сезоні".

Довідка УНІАН. Курганний могильник Мамай-гора - пам`ятка національної культурної спадщини, унікальний комплекс поховань часів від Неоліту до Пізнього середньовіччя.

З 1988 року археологічна експедиція історичного факультету ЗНУ проводить регулярні дослідження на Мамай-горі. Польову практику там вже пройшли більше 1000 осіб.

На ґрунтовому кладовищі, яке частково зруйноване береговим зміщенням, розкопано 25 поховань V тисячоліття до н.е., які представляють азово-дніпровську культуру. Також виявлено понад 100 поховань періоду неоліту-бронзи і безліч поховань періоду скіфської культури.