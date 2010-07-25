Анджеліну Джолі спробували сфотографувати в Москві

У Москві керівництво готелю Ritz Carlton, де зупинилася разом з своїми чотирма дітьми голлівудська актриса Анджеліна Джолі, звільнило одного з своїх співробітників за спробу сфотографувати знаменитість, повідомляє Бі-Бі-Сі. За інформацією агентства Life News, ще до приїзду Джолі зажадала від готелю, щоб будь-яка фото- і відеозйомка в готелі була заборонена.

Повідомляється, що один із працівників готелю спробував “клацнути” зірку на свій мобільний, за що був негайно звільнений.

Джолі прибула до російської столиці на прем`єру шпигунського фільму "Солт", де вона грає головну роль. Крім відвідин кінотеатру "Октябрь", де пройде прем`єрний показ, актриса планує провести фотосесію для акредитованих фотографів.