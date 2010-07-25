Лужкова просять встановити у Сімферополі пам'ятник Висоцькому

Учасники сходу громадян у Сімферополі звертаються до мера Москви Юрія ЛУЖКОВА з проханням допомогти у встановленні пам`ятника поету, барду і актору Володимиру Висоцькому в адміністративному центрі Криму.

"Звертаємося до Вас із проханням про допомогу в створенні пам`ятника Володимиру Висоцькому у Сімферополі як символу нерозривного духовного зв`язку між Москвою і Сімферополем", - йдеться в переданому УНІАН прес-службою громадської організації "Російська громада Криму" зверненні учасників вчорашніх пам`ятних заходів, приурочених до 30-річної річниці з дня смерті барда.

У грудні 2007 року Сімферопольська міська рада ухвалила рішення про встановлення в адмінцентрі Криму пам`ятника В.Висоцькому.

У травні 2009 року на місці, де передбачається спорудити пам`ятник, встановили закладний камінь.

У грудні того ж року сімферопольські депутати ухвалили рішення про створення в зеленій зоні, де стоїть закладний камінь, скверу імені Висоцького. Там проходитимуть російсько-українські бардівські фестивалі, концерти любителів авторської пісні.

Проект пам`ятника розробив скульптор Євген ЯБЛОНСЬКИЙ і схвалив виконком міськради, але у Сімферополя сьогодні "немає коштів на його будівництво", повідомила "Російська громада".

"Встановлення в столиці Криму пам`ятника Висоцькому - це наочне підтвердження того, що Москва, де народився й жив Володимир Семенович, і Сімферополь пов`язані між собою великою російською культурою, єдиними духовними нитками, які не можуть бути розірвані ніякими штучно створеними кордонами між Росією та Кримом", - йдеться в зверненні до Ю.ЛУЖКОВА.

Як повідомлялося, мер Москви 24-25 липня перебуває з візитом у Криму.