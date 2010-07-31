Житель Москви перерізав сім'ю і кинувся з вікна

Чоловік на північному заході Москви в ніч на суботу убив двох своїх дочок, поранив дружину і загинув, викинувшись з вікна, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах.

За його словами, інцидент стався близько півночі. "Чоловік після сварки з дружиною завдав смертельних ножових поранень донькам 6 і 12 років, також поранив ножем дружину, після чого викинувся з вікна шостого поверху. Від одержаних травм він помер", - сказав співрозмовник агентства.

Потерпіла жінка госпіталізована. Даних про її стан немає. На місці події працює оперативно-слідча група.