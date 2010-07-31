У Криму юнак розбився при падінні зі скелі

19-річний житель кримського міста Армянск, спускаючись зі скелі до моря, впав на камені й загинув від численних травм.

Нещасний випадок стався в Чорноморському районі Криму 30 липня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

«Юнак зірвався зі скелі на камені з висоти 10-12 метрів і отримав несумісні з життям травми», - повідомили рятувальники.

Бійці МНС підняли тіло загиблого.