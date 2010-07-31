У Криму юнак розбився при падінні зі скелі
14:13, 31 липня 2010Разное
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Зірвався з 10-12 метрів
19-річний житель кримського міста Армянск, спускаючись зі скелі до моря, впав на камені й загинув від численних травм.
Нещасний випадок стався в Чорноморському районі Криму 30 липня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.
«Юнак зірвався зі скелі на камені з висоти 10-12 метрів і отримав несумісні з життям травми», - повідомили рятувальники.
Бійці МНС підняли тіло загиблого.
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