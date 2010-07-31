Весілля доньки обійдеться Клінтонам в 3-5 млн. дол.

Весілля Челсі Клінтон обійдеться її батькам - екс-президентові США Біллу Клінтону і держсекретареві Хілларі Клінтон - в 3-5 млн. дол. "Ми всі дуже переживаємо, а Білл навіть схуд на сім кілограмів", - сказала напередодні свята з приводу одруження єдиної доньки Х.Клінтон в інтерв`ю американському телеканалу NBC.

Церемонія одруження 30-річної Ч.Клінтон і 32-річного співробітника інвестиційного банку Марка Мезвінські відбудеться сьогодні в маєтку Астор Кортс, побудованому на початку XX століття, в павільйоні, що є копією французького Версаля, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Маєток розташований неподалік містечка Райнбек за дві години їзди від Нью-Йорка. З огляду на свята Секретна служба США розпорядилася тимчасово заборонити польоти довкола Райнбека.

На весіллі очікується близько 500 гостей, серед яких телеведуча Опра Вінфрі, співачка Барбара Стрейзанд і кінорежисер Стівен Спілберг.

Що стосується нинішнього президента США Барака Обами, то його не буде серед запрошених. "Два президенти на весіллі - це занадто, - пожартував з цього приводу Б.Обама - Довелося б розкривати кожен подарунок і всіх проводити через металошукач, а співробітників служби безпеки було б більше, ніж гостей".