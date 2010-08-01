Автор "Оголеної Тимошенко" створив "Гая Юлія Августа Януковича"

Луганський скульптор Микола ШМАТЬКО висік у мармурі бюст Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зобразивши його в образі римського імператора Калігули.

Про це повідомляється на сайті скульптора.

Презентація роботи запланована на найближчий час. Скульптор сподівається, що його роботу оцінять не лише глядачі, а й чиновники. «Можливо, вони по новому побачать обличчя Президента й навіть встановлять у своїх кабінетах копії бюсту, а хтось, можливо, й оригінал», - зазначив М.ШМАТЬКО.

Луганський скульптор раніше вже зображав у мармурі президентів Леоніда КРАВЧУКА й Леоніда КУЧМУ, також оголену Юлію ТИМОШЕНКО та ТИМОШЕНКО з Віктором ЮЩЕНКОМ на руках. Особливий ажіотаж виник навколо скульптури Ю.ТИМОШЕНКО.

За цю роботу скульпторові пропонували чималі півмільйона євро, але продавати її М.ШМАТЬКО не захотів.

Довідка УНІАН. Гай Юлій Цезар Август Германік, найбільш відомий під своїм агноменом Калігула - римський імператор, третій із династії Юліїв-Клавдіїв, увійшов до історії своєю жорстокістю, підступністю й пороками.