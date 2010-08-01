Автор "Оголеної Тимошенко" створив "Гая Юлія Августа Януковича"
Скульптуру Тимошенко продавати відмовився
Луганський скульптор Микола ШМАТЬКО висік у мармурі бюст Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зобразивши його в образі римського імператора Калігули.
Про це повідомляється на сайті скульптора.
Презентація роботи запланована на найближчий час. Скульптор сподівається, що його роботу оцінять не лише глядачі, а й чиновники. «Можливо, вони по новому побачать обличчя Президента й навіть встановлять у своїх кабінетах копії бюсту, а хтось, можливо, й оригінал», - зазначив М.ШМАТЬКО.
Луганський скульптор раніше вже зображав у мармурі президентів Леоніда КРАВЧУКА й Леоніда КУЧМУ, також оголену Юлію ТИМОШЕНКО та ТИМОШЕНКО з Віктором ЮЩЕНКОМ на руках. Особливий ажіотаж виник навколо скульптури Ю.ТИМОШЕНКО.
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За цю роботу скульпторові пропонували чималі півмільйона євро, але продавати її М.ШМАТЬКО не захотів.
Довідка УНІАН. Гай Юлій Цезар Август Германік, найбільш відомий під своїм агноменом Калігула - римський імператор, третій із династії Юліїв-Клавдіїв, увійшов до історії своєю жорстокістю, підступністю й пороками.