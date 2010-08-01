Конкурс "Міс Товстунка" виграла працівниця ресторану (фото)

В Італії закінчився конкурс «Міс Товстунка-2010». Як повідомляє агентство ANSA, переможницею названо Анджелу Сконьямільо (Angela Scognamiglio), вага якої – 170 кг.

Сконьямільо – народилася в Неаполі, нині живе в Монтекатіні і працює в ресторані свого друга.

Друге місце посіла Синтія-Фернанда Парейра, яка важить 169,5 кг. Парейра родом з Аргентини, нині живе в Болоньї, пише Газета.ру.