На дні Чорного моря знайшли підводну річку

На дні Чорного моря виявлено єдину у Світовому океані підводну річку.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомила група учених з університету англійського міста Лідс, яка провела дослідження цього природного об`єкту безпосередньо на місці його розташування. Вони з`ясували, що довжина річки становить 37 морських миль, ширина - більш як півмиля, а швидкість течії води - 4 милі в час/близько 7,5 км в час.

За зовсім невеликої довжини ця річка відрізняється величезним об`ємом води, що переміщається, - 22 тис. кубічних метрів на секунду. Якби ця річка знаходилася на суші, то, за цим показником, була б шостою у світі.

Водний потік утворений проникненням через протоку Босфор солонішої води Мармурового моря в менш солоне середовище Чорного моря. З цієї причини вода в річці відрізняється надзвичайно високою концентрацією соли.