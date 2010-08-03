У зіткненні Шкоди і КаМАЗа загинуло четверо людей

Сьогодні о 1.11 у Львівській області поблизу с. Давидів Пустомитівського району внаслідок зіткнення автомобіля „Skoda Octavia” з „КаМАЗом” загинули чотири людини - водій і пасажири легкового автомобіля.

Як повідомляє прес-служба МНС, постраждав водій вантажівки. Його з травмами госпіталізовано до Львівської міської лікарні №8.

Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 122 ДТП, у яких загинули 14 осіб та 149 були травмовані.